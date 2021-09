Unfall in Brüggen : Wildschwein rennt in Fahrrad – 50-Jähriger schwer verletzt

Immer öfter sind auch Wildschweine an Verkehrsunfällen beteiligt. Foto: ZB/Jens Büttner

Brüggen Ein ungewöhnlicher Beteiligter bei einem Fahrradunfall: Als ein Wildschwein am Donnerstagmorgen den Radweg an der L 373 in Brüggen kreuzte, lief es in ein Rad. Dessen Fahrer stürzte.

Ein Radler (50) ist beim Zusammenstoß mit einem Wildschwein am Donnerstag um 4 Uhr schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben war der Nettetaler auf einem Radweg an der L373 etwa 400 Meter von der Grenze entfernt unterwegs: Er kam aus den Niederlanden und fuhr in Richtung Brüggen, als ein Wildschwein plötzlich seine Spur kreuzte und gegen das Rad lief. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radler und zog sich schwere Verletzungen zu. Das Wildschwein flüchtete, laut Polizei vermutlich unverletzt.

Laut Ansgar Reichmann, Leiter der Bio-Station Krickenbecker Seen, wechseln Wildschweine zurzeit häufiger den Standort, da ihnen wegen der teils schon abgeernteten Felder die angestammten Rückzugsorte fehlen. „Wer als Fußgänger auf ein Wildschwein trifft, sollte sich schnell aber nicht hastig zurückziehen und dabei stets Blickkontakt mit dem Tier halten und Krach machen“, rät Reichmann. Insbesondere Bachen, die gerade Nachwuchs bekommen haben und sich in der Nähe ihres Kessels aufhalten, könnten aggressiv werden. „Einer Bache, die ihre Frischlinge verteidigen will, sollte man besser ausweichen“, sagt der Biologe.