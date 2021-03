Nachwuchs im Wildgehege in Viersen : Noch mehr Wildschweine im Wildgehege

Süchteln Auf den Süchtelner Höhen leben jetzt insgesamt 23 Wildschweine – fast doppelt so viele wie vor Sturm „Friederike“. Alle Bachen haben jetzt Frischlinge bekommen.

Bevor Sturm „Friederike“ im Januar 2018 für Schäden auf den Süchtelner Höhen gesorgt hatte, lebten in dem 6000 Quadratmeter großen Gelände zwölf Wildschweine. Dann tobte „Friederike“, Bäume knickten um, fielen auf die Zäune – und die Tiere büxten aus, kamen nicht zurück. Im Januar 2020 zogen die vier rund zehn Monate alte Bachen und der Keiler in das damals leerstehende Wildschweingehege. Die Frischlingsbachen stammten aus einem Gehege in Krefeld, der junge Keiler wurde aus einem Gehege in Düsseldorf nach Süchteln gebracht. Die Kosten für die Tiere hatte der Verschönerungsverein Viersen übernommen.