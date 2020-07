Freizeit in Viersen : Wildgehege auf den Süchtelner Höhen ist wieder geöffnet

Freizeit in Viersen

Süchteln Nach coronabedingter Pause ist das Gelände jetzt wieder für Besucher zugänglich. Dort leben unter anderem Esel, Wildschweine und Kamerunschafe sowie Damwild mit Nachwuchs. Geöffnet ist täglich von 10 bis 19 Uhr.

In den vergangenen Jahren hatte die Stadt das Wildgehege mehrmals vorübergehend schließen müssen. So hatten etwa Stürme dort schwere Schäden verursacht, Zäune waren umgefallen, Wildschweine büxten aus, die Aufräumarbeiten nahmen mehrere Monate in Anspruch. „Die jüngste Schließung erfolgte, weil verhindert werden sollte, dass Ansammlungen entstehen, die gegen die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung verstoßen“, erklärt jetzt die Stadtsprecherin.