Corona in Viersen : Wildgehege schließt über die Ostertage

Die Stadt Viersen schließt von diesem Donnerstag an das Wildgehege auf den Süchtelner Höhen über die Ostertage für den Publikumsverkehr. Gründe dafür sind steigende Corona-Fallzahlen sowie jüngst aufgetretene Fälle von Pferde-Herpes in der Umgebung.Stadtförster Rainer Kammann erklärt: „An den Feiertagen herrscht erfahrungsgemäß ein so reger Andrang, dass die in der Corona-Schutzverordnung geforderten Abstände nicht mehr gewährleistet werden können.“ Zusätzlich seien in der Umgebung Fälle von Pferde-Herpes aufgetreten. Kammann: „Dabei handelt es sich um ein aggressives Virus, das vom Menschen auf unsere Esel übertragen werden kann.“