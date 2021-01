Nach Brand in Viersen : Turnhalle wird wieder aufgebaut

Im Dezember brannte die Turnhalle der Agnes-van-Brakel-Schule nieder. In diesem Jahr soll eine neue Halle gebaut werden. Foto: Günter Jungmann

Viersen Umkleide und Duschen der abgebrannten Halle in Helenabrunn sollen schon bald wieder nutzbar sein. Neben Schülern nutzten auch viele Vereinssportler das Gebäude.

Wann die Agnes-van-Brakel-Schule in Viersen-Helenabrunn Ersatz für die niedergebrannte Turnhalle hat, ist unklar. „Einen Zeitplan für die Arbeiten gibt es noch nicht. Hier sind noch weitere Untersuchungen zum genauen Schadensumfang erforderlich“, sagt Stadtsprecher Frank Schliffke. In der Sitzung des Schulausschusses am Dienstag hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass die Halle wieder aufgebaut wird. Beauftragt und bezahlt werde das von der Brandschutzversicherung der Stadt. Immerhin: „Die Umkleiden im Untergeschoss wurden nur wenig beeinträchtigt. Sie können zeitnah wieder betriebsbereit gemacht werden“, sagt Schliffke. Davon profitiert nicht nur die Schule.

Am 13. Dezember war die Viersener Feuerwehr nach Helenabrunn gerufen worden, weil die Turnhalle brannte. Insgesamt 84 Feuerwehrleute waren im Einsatz, sie konnten jedoch nicht verhindern, dass die Halle niederbrannte. Die Polizei war ebenfalls vor Ort, sie ermittelt wegen Brandstiftung. Nachdem sie den Brandort am 16. Dezember freigegeben hatte, sah sich ein von der Versicherung der Stadt beauftragter Sachverständiger den Schaden an. „Die Stadt steht im engen Austausch mit der Schule, den betroffenen Vereinen und der Versicherung“, sagt Schliffke. Denn: Neben Schülern haben auch Vereinssportler, etwa von Blau-Weiß Concordia Viersen (BWC), die Umkleidekabinen genutzt. Der Kunstrasenplatz des Vereins befindet sich gleich neben der Turnhalle.

Dass die Umkleiden und die Duschen bald wieder zur Verfügung stehen, sei optimal, „das ist für uns eine unglaublich positive Nachricht“, sagt der Vereinsvorsitzende Andreas Harmes. Denn das erleichtere es, den Spielbetrieb nach dem corona-bedingten Lockdown schnell wieder aufzunehmen. Noch sei allerdings nicht geklärt, wo das Material des Vereins – zum Beispiel Fußbälle und Trikots – aufbewahrt werde. „Aber wir haben schon Ideen“, sagt Harmes. Womöglich könne ein Raum in der Schule oder ein Container genutzt werden.