Tourismus in der Gemeinde Es schlafen wieder mehr Fremde in Niederkrüchtener Betten

Doch vor allem in der Tourismusförderung habe sich in Niederkrüchten, so Grusen, in den letzten Jahren viel getan. „Noch 2019 gab es wenig touristische Vermarktungsmaterialien, weder digital noch in gedruckter Form“, erinnert er sich. Man habe damals angefangen, Informationssammlungen zu erstellen. Diese wurden den Vermietern von Ferienwohnungen an die Hand gegegeben, damit deren Gäste erfahren, was sie in der Region in Sachen Gastronomie, Shopping und Freizeitgestaltung erwarten dürfen. „Wir entwickelten Rad- und Wanderkarten mit verschiedenen Themenschwerpunkten, erstellten ein Gastronomie- und Übernachtungsverzeichnis und entwarfen Flyer, die beispielsweise auf die Direktvermarkter wie Bauernhöfe, Bioläden und Imkereien aufmerksam machen“, erzählt Grusen. Ebenso habe die Gemeinde auf dem digitalen Sektor deutliche Fortschritte gemacht, was man nicht nur an der neu gestalteten Webseite erkennen könne.