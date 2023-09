Vierter Vorfall in zwei Wochen Erneut Exhibitionist in Brüggen gesichtet

Der Polizei sind in den vergangenen Tagen drei Fälle gemeldet worden, in denen ein Exhibitionist im Kreis Viersen Frauen belästigt hat. Einer der Vorfälle ereignete sich in Willich, die anderen beiden spielten sich in Brüggen ab. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte in Willich ein Streifenteam einen Tatverdächtigen ermitteln. Ob der 27-Jährige im Zusammenhang mit den Vorfällen in Brüggen steht, sei Bestandteil der Ermittlungen, so die Polizei. Ebenso werde geprüft, ob die beiden exhibitionistischen Handlungen in Brüggen im Zusammenhang stehen.