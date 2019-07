Eier mit Speck 2019 in Viersen : Und wie war „Eier mit Speck“   in diesem Jahr musikalisch?

Über Geschmack kann man nicht streiten. Unsere fünf Lieblingsbands vom diesjährigen Festival am Hohen Busch.

In weißer Schlaghose und weißem Hemd, mit halblangen Haaren, so habe er ein wenig etwas von den Bee Gees, fand Frankie Poullain, Bassist von The Darkness. Und tatsächlich brachte die Band um Sänger Justin Hawkins und seinen Bruder Dan Hawkings eine wilde Mischung aus dem Rock-Sound der 1970er-, aber auch der 1980er-Jahre mit, zusammengeschnürt zu einer fetten Ladung Glamrock für den Samstagabend bei EmS. Ein Salto auf der Bühne, Gitarre spielen auf dem Rücken: Justin Hawkins legte immer wieder etwas drauf. „Friday Night“, „I Believe In A Thing Called Love“, aber auch „Open Fire“: In der Setlist fand sich eine gute Mischung für langjährige Fans und Neuzugänge. Zwar verspricht die Band mit ihrem kommenden Album „Easter Is Cancelled“ einen Stilbruch und etwas ganz uncharakteristisches – an diesem Abend jedoch gab es die verrückte Truppe in allem Glanz und Wahnsinn zu erleben. Inklusive Justin Hawkins Stimme, die einen Umfang hat, der selbst seine Bandkollegen heute noch überrasche, wie Poullain erklärte.