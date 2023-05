Verkehrskonzept für Viersen Wie Viersen die Mobilitätswende einleiten will

Stadtplaner und Kommunalpolitiker, Vertreter aus Handwerk, Industrie und Handel, außerdem Mitglieder der Stadtschulvertretung und des Jugendforums: Sie alle gehören dem Arbeitskreis „Mobilität Viersen 2040“ an. Seit 2021 befasst sich dieser Arbeitskreis damit, wie sich der Verkehr in der Stadt entwickeln soll. Um darüber hinaus allen Viersenerinnen und Viersenern die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen, bot die Stadtverwaltung einen Online-Dialog an, Stadtplaner besuchten die vier Stadtteile, kamen vor Ort mit den Menschen ins Gespräch. Ein von der Stadt beauftragtes Planungsbüro sammelte die Erkenntnisse, daraus entstand das nun vorliegende Zielkonzept, auf dessen Grundlage die Stadt das Mobilitätskonzept 2040 erstellen lässt.