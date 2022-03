Gesundheit in Viersen : Wo der Verkehr weniger lärmen soll

Viersen Knapp 2400 Viersener sind in ihren Wohnungen einem Verkehrslärm von mehr als 65 Dezibel im 24-Stunden-Mittel ausgesetzt. Die Stadt hat untersuchen lassen, was helfen würde. Aber es gibt ein Problem.

Lärm macht krank — deshalb hat die Europäische Union schon vor 20 Jahren die „Umgebungslärmrichtlinie“ in Kraft gesetzt. Im Zuge der Lärmaktionsplanungen wurden in Viersen der Einbau von Schallschutzfenstern gefördert, ein Lkw-Führungskonzept entwickelt, gilt in Neubaugebieten grundsätzlich Tempo 30. Im jüngsten Hauptausschuss stand die dritte Stufe der Lärmaktionsplanung auf der Agenda. Knapp 2400 Viersener sind in ihren Wohnungen Lärmbelästigungen jenseits von 65 Dezibel im 24-Stunden-Mittel ausgesetzt. Was kann man tun?