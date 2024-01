Ungewöhnlicher Neujahrsempfang Wie Viersen dem Extremismus Paroli bietet

„Fleisch essen ist doof, Flugreisen sind doof, Frauen in den Ausschnitt starren ist doof – und alt und weiß sein ist auch doof.“ Britta Pietsch (Die Linke) hatte die Lacher auf ihrer Seite, als sie Beispiele nannte für ihre These: „Alt Bekanntes, lieb Gewonnenes, über Generationen hinweg Eingeübtes soll auf einmal nicht mehr gelten.“ Das verunsichere. „Es erscheint legitim, sich zu radikalisieren“, so Pietsch. „In diesen Zeiten fühlen sich Menschen von Populisten angesprochen. Und was machen die demokratischen Parteien? Sie knubbeln sich in der vermeintlichen Mitte, verwässern ihre Positionen und machen sich so zum Erntehelfer der Rechtsextremisten. Die Partei der Arbeiter kloppt den Sozialstaat auseinander, die Konservativen postulieren, dass der Islam zu Deutschland gehört, die Grünen kaufen Frackinggas, die Liberalen wollen Grenzzäune errichten“, zählte Pietsch auf. „Einzig die Linke macht das, was sie immer schon gemacht hat: Sie spaltet sich auf.“ Gelächter. Und was nun tun, gegen die Extremisten? „Das schaffen wir, indem wir uns auf das besinnen, was wir hier in Viersen wirklich drauf haben: Gemeinsinn, Kritiklust, Humor, Toleranz und die Fähigkeit, uns unterzuhaken, anzupacken“, sagte Pietsch. „Wir lassen uns nicht täuschen von den Rechtsextremisten in der Maske der Fakedemokraten, die sich zwar wählen, aber danach niemals abwählen lassen.“