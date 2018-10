IHK-Analyse: Wie steht es um den Wirtschaftsstandort Viersen?

Viersen Die IHK stellt nach den Herbstferien die Ergebnisse ihrer Standortanalyse öffentlich vor

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat eine Standortanalyse für die Kreisstadt Viersen erarbeitet. Diese Untersuchung stellt die IHK gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Viersen am Dienstag, 30. Oktober, 18 Uhr, in der Villa Marx, Gerberstraße 20 in Viersen, vor. Herzstück der Analyse sind die Resultate einer Umfrage bei knapp 150 Viersener Unternehmen.