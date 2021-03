Corona im Kreis Viersen : Wie sich das mutierte Virus ausbreitet

Kreis Viersen Fast jede dritte Neuinfektion im Kreis Viersen geht mittlerweile auf die südafrikanische oder britische Virus-Mutation zurück – Tendenz: stark steigend.

Es ist jetzt gut zwei Monate her, dass die britische Virus-Mutation erstmals in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen wurde. Ein Mann aus Viersen hatte sich mit der Corona-Variante B1.1.7 infiziert. Seither breitet sich die Mutante, die deutlich infektiöser als das herkömmliche Coronavirus ist, in Windeseile aus. In der Landeshauptstadt Düsseldorf kletterte ihr Anteil auf mehr als 50 Prozent bei den Neuinfektionen.