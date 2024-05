Europawahl 2024 Wie stark der Kreis Viersen von der EU profitiert

Die Europäische Union ist für die Unternehmen im Kreis Viersen und am gesamten Mittleren Niederrhein von herausragender Bedeutung. „Der gemeinsame Binnenmarkt hat den Austausch von Waren und Dienstleistungen in der EU enorm gepusht“, erklärt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. „Dazu kommt der Euro: In 20 EU-Staaten fallen Umtauschgebühren und Wechselkursrisiken bei Transaktionen weg.“