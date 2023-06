Noch freie Plätze für Kinder und Jugendliche So spannend werden die Sommerferien in Viersen

Über die Sommerferien kann am SommerLeseClub (SLC), der Stadtbibliothek Viersen teilgenommen werden. Die Teilnahme erfolgt alleine oder als Team von bis zu fünf Personen. Teilnehmende, die noch keinen Leseausweis haben, erhalten diesen kostenlos für die Dauer des Sommerleseclubs. Der Lese- oder Hörfortschritt während des SLC wird in einem digitalen oder analogen Logbuch dokumentiert. Aber nicht nur für jedes gelesene Buch/jedes gehörte Hörbuch können Stempel gesammelt werden: Für jede literaturbasierte Veranstaltung, die besucht wird kann ebenfalls ein Stempel für das Logbuch gesammelt werden. Den Abschluss des Sommerleseclubs bildet eine Abschlussfeier für Teilnehmende in der Stadtbibliothek Viersen. Die Teilnahme ist kostenlos. (Anmeldung in der Stadtbibliothek Viersen, außerdem in der Familienbibliothek Dülken und der Zweigstelle in Süchteln)