Gastronomie in Brüggen : „Hoch3“ stellt sich auf Corona ein

brüggen Rund sechs Wochen hatte Gastronomin Nicole Kowarsch geschlossen: Wie sie ihr Angebot jetzt auf die schwierigen Bedingungen der Pandemie umstellt.

Deshalb wurde die Schließung für eine Renovierung in dem mehr als hundert Jahre alten Haus genutzt: Die Tische wurden abgeschliffen, die Wände neu gestrichen, neue Dekorationen wurden verteilt. „Aufgeben kommt für mich nicht in Frage, an diesem kleinen Lokal hängt mein ganzes Herz“, sagt Kowarsch. Die 52-Jährige, die auch als erste Vorsitzende des Werberings Brüggen und als Ratsmitglied für Bündnis 90/Die Grünen bekannt ist, führt den Betrieb seit sieben Jahren nebenberuflich.

Das Besondere an ihrem Konzept: Sie öffnet lediglich an den Tagen, die in Brüggen laut Kowarsch am besten frequentiert sind: freitags und am Wochenende sowie zu Feiern. „Die Gäste, die zu uns kommen, sind nicht einfach nur Gäste“, schildert die Chefin. Es gebe Familien, die bei ihr ihre Hochzeit gefeiert hätten und später zur Taufe ihres Kindes wiedergekommen seien. Das „Hoch3“ sei nicht nur ein Lokal: „Für viele ist es auch ein wenig zu Hause.“ Zudem würden sich noch viele Brüggener an ihre ersten Küsse im dunklen Kinosaal erinnern, der früher an der Hochstraße 3 geführt wurde.