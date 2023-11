Kalkulation für 2024 Wie sich die Müllgebühren in Viersen entwickeln

Info

Sie steigen im neuen Jahr stark an. Mit ein Grund: Die Abfallbehandlungskosten aus, die der Abfallbetrieb des Kreises Viersen erhebt, machen rund die Hälfte der Gebühren aus. Diese Behandlungskosten steigen in 2024 um gut 41 Prozent. Ganz so stark ist der Anstieg der Gebühren für die braune Tonne in Viersen nicht. Preisbeispiele:

120 Liter, 12 Leerungen. Bisher 59,67 Euro, künftig 78,93 Euro. Plus 32 Prozent.

240 Liter, 20 Leerungen Bisher 167,73 Euro, künftig 226,97 Euro. Plus 35 Prozent.