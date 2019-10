Niederkrüchten : Wo sechs Rinder Naturschutz betreiben

Im früheren Treibstoffdepot der britischen Luftwaffe in Arsbeck sorgt der Overhetfelder Landwirt Helmut Jakobs mit seinen Rindern für den Erhalt der Heidelandschaft. Der Forst hilft dabei.

Das muss manchmal mechanisch geschehen, wenn Neophyten in den heimischen Wald eindringen. Als solche gelten auch die Bambussträucher, die im Bereich östlich des Wanderparkplatzes an der B 221 neben der alten Landwehr mit uralten Eichenbäumen wachsen. Sie müssen entfernt werden, ebenso wie nicht heimische Baumarten und Nadelhölzer, „um naturnahe Waldbestände zu entwickeln“.

Um den Einsatz der Kettensäge zu minimieren, werden westlich der B 221 Rinder und Ziegen als Landschaftspfleger eingesetzt. Helmut Jakobs, Landwirt in Elmpt-Overhetfeld, lässt dort auf 18 Hektar seit rund drei Jahren Bayerisches Alpenfleck-Vieh grasen, in der Fleisch-Variante und hornlos. Der 55-Jährige, der an der Dilborner Straße noch 65 Milchkühe stehen hat, sieht sich als konventionellen Landwirt, der zur Versorgung mit Lebensmitteln beizutragen hat, doch auch „mit der Natur in der Natur“ leben möchte. Er sieht ganz unromantisch, „dass die Tiere eines Tages sterben müssen, aber dann haben sie ein schönes Leben gehabt“.