Die Verwaltung plant, die Straßenbeleuchtung, das Foto zeigt Laternen am Marktplatz, zu modernisieren. In einigen Straßen in Schwalmtal-Waldnielgibt es bereits neue Leuchten, zurzeit werden die Schaltkästen erneuert. RP-Archivfoto: J. Knappe Foto: Knappe, Joerg (jkn)