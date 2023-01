Verwaltung wächst Wie Schwalmtal Jugendliche an Politik beteiligen will

Eine gute Lösung, meint SPD-Fraktionsvorsitzende Heike Pesch, denn: „Politik und Verwaltung müssen junge Menschen stärker in ihre Entscheidungen einbeziehen. Das stärkt und fördert unsere Demokratie genauso wie die Akzeptanz für politische Entscheidungen und letztlich die Verbindung zum eigenen Wohnort.“ In ihrem Antrag schlugen die Sozialdemokraten vor, dass die Gemeinde Schwalmtal einen Arbeitskreis einrichtet. Er soll ein Konzept erarbeiten, wie Jugendliche an der Politik und am politischen Leben der Gemeinde beteiligt werden können. Zu diesem Arbeitskreis sollten vor allem Vertreter der offenen Jugendarbeit, Schulen und aus den Ratsfraktionen sowie junge Erwachsene und Jugendliche gehören.