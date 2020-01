Schulen in Viersen : Medienscouts schützen, helfen und vermitteln

Schulen in Viersen

Viersen Die Medienscouts sind Schüler, die bei Mobbing in sozialen Medien eingreifen. Sie leisten auch Präventionsarbeit.

Am Albertus-Magnus-Gymnasium etwa sind die Medienscouts Schüler der Klassen 9 und 10. Sie besuchen einmal im Schuljahr für eine Doppelstunde die fünften und sechsten Klassen, erklären den Schülern zum Beispiel, was sie überhaupt in sozialen Medien posten dürfen, wie sie auf Cybermobbing reagieren können, welche Privatsphäre-Einstellungen sie auf ihren Smartphones einstellen sollten. „Im Moment haben wir zehn Medienscouts, wir möchten das aber noch ausbauen“, sagt Schulleiter Thomas Kamphausen.