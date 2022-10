Die Kirchengemeinde Viersen und der Tod : Wie schreibe ich eine Trauerkarte?

Viersen Die evangelische Kirchengemeinde Viersen bietet in diesem Monat zwölf Veranstaltungen zum Tabuthema Tod an. Von „ganz praktisch“ bis philosophisch.

Was Sie schon immer über den Tod wissen wollten, aber nie zu fragen wagten – in diesem Monat lassen sich Wissenslücken stopfen. Ein ganzes Dutzend Veranstaltungen bietet die evangelische Kirchengemeinde Viersen vom morgigen Mittwoch an an, die eines eint: Sie befassen sich mit dem Tod, der Trauer, dem Verlust.

Mit Kindern übers Sterben zu sprechen, ist wohl eine der schwierigsten Übungen. Schölermann und ihre Mitstreiter gehen den Abend mit den Fachleuten der Hospiz-Initiative an (am Mittwoch, 9. November, ab 19.30 Uhr, im Gemeindesaal neben der Kreuzkirche, Hauptstraße 124).

In Zusammenarbeit mit dem Trauernetz wird am Donnerstag, 17. November, ein Filmabend in der „Königsburg“, Hauptstraße 13 in Süchteln, geboten. Los geht’s um 19.30 Uhr. Das Thema: Wege zum Trauern zu finden. Und auch ein Spaziergang über den Friedhof gehört zum Programm – am Sonntag, 20. November, um 11.15 Uhr.