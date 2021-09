Bundestagswahl in Viersen : Wie Sahra Wagenknecht Wahlkampf in Viersen macht

Viersen Mehr als hundert Menschen kamen am Dienstagabend zum Wahlkampfauftritt der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht auf den Sparkassenvorplatz in Viersen. Die 52-Jährige sprach über Bildung, die Krankenhauslandschaft — und die Folgen der Corona-Krise.

Worum ging es? Wagenknecht versuchte in ihrer etwa 35-minütigen Rede, die Viersener von der eigenen Partei zu überzeugen. Dabei bezog sie sich häufig auf die Auswirkungen der Pandemie. „Es ist doch kein Zufall, dass in der Corona-Krise diejenigen am meisten verloren haben, die bereits vorher nicht viel hatten“, sagte sie und kritisierte: „Die, die vorher ganz oben geschwommen sind, haben noch einmal etwas dazugewonnen.“ Aus diesem Grund fordere ihre Partei eine Vermögenssteuer. Auch den Bildungsbereich griff sie auf: „Wer eine moderne Gesellschaft will, muss alles dafür tun, dass eine gute Bildung für jedes Kind in unserem Land möglich wird.“ Im Pflege- und Gesundheitsbereich kritisierte sie Privatisierung und Kommerzialisierung als „unmenschlich“. Wagenknecht: „Krankenhäuser müssen Kranke versorgen und sollen nicht gucken, mit welchen Behandlungen sie den größten Profit machen.“