Freizeit in Schwalmtal : Wie man Gleichgesinnte für das Hobby findet

Freizeit in Schwalmtal

Klaus Stumpe (vorne links) und Ulrich Looschelders (vorne rechts) sind Skatspieler in der „Zwar“-Gruppe, spielen aber auch Backgammon. Foto: bigi

Schwalmtal Für Donnerstag, 17. November, 17 Uhr, lädt die Zwar-Gruppe Waldniel ins Rathaus ein. Wie groß ihr Angebot seit der Gründung vor 20 Jahren geworden ist.

Ulrich Looschelders (69) und Klaus Stumpe (74) spielen Backgammon. Hanny Kalt (70), Manfred Hoenen (73) und Reinhard Hielscher (79) am Nebentisch Skat. Sie sind Teil der Spielegruppe, die sich immer dienstags von 16 bis 19 Uhr im Restaurant Ariston am Waldnieler Markt trifft. Meist kommen zehn bis zwölf Teilnehmer. „Mein Nachbar hat Werbung für die Gruppe gemacht und sagte ,Das sind alles sehr nette Leute hier‘ und das stimmt auch“, erzählt Klaus Stumpe, der vor einiger Zeit nach Waldniel gezogen ist.

Ulrich Looschelders war bei der Zehn-Jahres-Feier der Zwar-Gruppe Waldniel Gast und nimmt seitdem an mehreren Aktivitäten teil. Begonnen hatte er mit einer Radgruppe, aber auch Kegeln macht ihm Spaß. „Durch die Zwar-Gruppe habe ich noch einen kleinen Nebenjob bekommen und fahre zweimal wöchentlich Kinder aus Bethanien zur Therapie“, berichtet er. Das könne vorkommen, dass bei „Zwar“ angefragt werde, ob jemand sich ehrenamtlich engagieren möchte.

Die Abkürzung „Zwar“ steht für „Zwischen Alter und Ruhestand“. In der Gruppe verabreden sich die Menschen je nach Interesse zu Aktivitäten. So gibt es drei Radfahrgruppen, eine Kegel-, eine Skat-, eine Spiele- und eine Spaziergruppe.

Der Altersdurchschnitt in den Zwar-Gruppen liegt bei 77 Jahren. Die jüngeren Teilnehmer fehlen, die vielleicht etwas in die Hand nehmen und weitere Aktive motivieren können. Die Corona-Zeit habe wohl dazu geführt, dass viele ältere Gruppenbesucher sich jetzt nicht mehr trauen, mitzumachen: „Durch Corona hat sich viel verändert. Einiges ist ausgefallen, eingeschlafen. Die Leute haben sich verändert und bleiben lieber Zuhause. Sie sind vorsichtiger geworden“, erzählt Hanny Kalt. Sie würde beispielsweise gerne einmal im Monat im kleinen Kreis gemeinsam kochen und sucht Menschen mit gleichen Interessen.

Das Besondere an den einzelnen Gruppen: Anders als in einem Verein sind die Aktivitäten nicht mit einer Mitgliedschaft oder Beiträgen verknüpft. Wer will, kommt dazu. Oder man besucht das Basistreffen, wenn man etwa eine Gruppe Pilzfreunde gründen möchte, Begleitung für den Besuch von Museen oder Ausstellungen sucht. Zwar finanziert Veranstaltungen über Spenden oder durch eine Umlage der Teilnehmer. „Ich fühle mich hier gut aufgehoben“, sagt Looschelders. Neue Aktive seien immer willkommen.