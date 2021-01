Kostenpflichtiger Inhalt: Corona im Kreis Viersen : Wie komme ich ins Impfzentrum?

Ab 1. Februar sollen die ersten Über-80-Jährigen im Impfzentrum in Viersen-Dülken geimpft werden. Doch viele sind gebrechlich, und der Weg nach Viersen ist weit. Foto: Martin Röse

Kreis Viersen Gebrechliche Ältere machen sich Sorgen, wie sie nach Viersen-Dülken kommen sollen. Einen Shuttle-Service bietet der Kreis nicht an. In anderen Landkreisen wird an Lösungen für die Senioren gearbeitet.