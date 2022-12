Ungewöhnliches Projekt in Brüggen Wie Jugendliche Heimat erleben

Was ist Heimat? Auf diese Frage gibt es viele unterschiedliche Antworten, wie etwa: „Die frische Luft auf Opas Bauernhof.“ „Sich in einem Buch zu verlieren.“ „Omas Pfannkuchen.“ „Schutz und Geborgenheit.“ „Wenn ich die Nase in das Fell meines Ponys drücken kann.“ „Der Geruch von Regen nach einem Sommergewitter.“