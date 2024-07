Mit dem E-Auto im Grenzland Steht er, dann lädt er – E-Mobilität im ländlichen Raum

E-Mobilität ist doch nur etwas für die Leute, die ein eigenes Haus mit Solaranlage haben und zu Hause laden können“, so lautet eine gern vertretene Meinung, wenn es um E-Autos geht. Kurz: In der Stadt kann das wegen der Ladeinfrastruktur nicht gehen – dagegen klappt das alles auf dem Land. Doch ist das wirklich so? Wie gut oder schlecht sind wir konkret in Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal aufgestellt?