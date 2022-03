Umstrittene Fällung in der Gemeinde Niederkrüchten : Arbeiter fällen 20 Pappeln

Umstrittene Fällung in der Gemeinde Niederkrüchten

Die Arbeiten am Schmutzersweg haben begonnen. Foto: Daniela Buschkamp

Niederkrüchten Vor der Fällung von 20 Pappeln hatte Naturschützer Horst Meister den Zeitpunkt dafür kritisiert: warum würden Schäden, die bereits seit Spätsommer bekannt seien, während der Schonzeit beseitigt? Eine Antwort der Bezirksregierung Düsseldorf steht noch aus.

Zwischen Niederkrüchten und Oberkrüchten, in der Verlängerung des Rad- und Fußwegs Schmutzersweg, haben Arbeiter am Donnerstag wie geplant mit der Fällung von 20 Pappeln begonnen. Laut Förster Michael Sommer waren die Bäume krank. Um Fußgänger und Radler zu schützen, müssten die Bäume sofort gefällt werden. Da die Schäden bereits im Spätsommer bekannt waren, hatte der Viersener Naturschützer Horst Meister die Fällung während der Schonzeit kritiert; Meister forderte Kreis und Bezirksregierung zu einer Stellungnahme auf. Der Kreis argumentiert, dass die Fällung keiner Genehmigung bedürfe; die Antwort der Bezirskregierung Düsseldorf lag am Freitag noch nicht vor.