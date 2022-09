Jubiläum in Brüggen : Wie Gemeindereferentin Kathrin Hollmann Menschen erreichen will

Kathrin Hollmann arbeitet seit 25 Jahren für die katholische Kirche. Foto: bigi

Brüggen Kathrin Hollmann (52) ist seit 25 Jahren Gemeindereferentin in Brüggen. Was ihr an ihrer Arbeit Freude bereitet und was sie für die Zukunft plant.

Kathrin Hollmann (52) ist seit 25 Jahren Gemeindereferentin in Brüggen. Sie kümmert sich um die Vorbereitung der Erstkommunion, religionspädagogische Früherziehung in Kindergärten, arbeitet mit den Grundschulen und der Gesamtschule zusammen und verstärkt den Kontakt mit den Familien über die Erstkommunion.

Hollmann lobt den guten Kontakt zu Pastor Bernd Mackscheidt von der evangelischen Kirchengemeinde Brüggen-Elmpt, mit dem sie alle Schulen betreut. „Bei uns geht es immer um Gemeinschaft. Gemeinsam Erfahrungen machen, feiern, teilen. Dadurch wird Kirche erst lebendig“, sagt sie. „Kirche ist ein Ort, den darf ich mir zu eigen machen. So habe ich es selbst erfahren, sonst hätte ich nicht diesen Beruf gewählt. Darum steht auch eine Kirche im Zentrum.“

Gern möchte sie die Kulturkirche mit auf den Weg bringen. Jeder kann sich einbringen, Kunst und Kultur in den Kirchenraum zu bringen. “Kunst weist auf Realitäten hin, die über uns hinauswachsen“, meint sie. Es gebe viele Berührungspunkte zu den Themen der Kirche, das Mehr dahinter. Es gehe darum. sich mit Dingen auseinanderzusetzen und etwa Parabeln in der Bibel zu verstehen. „Die Schöpfungsgeschichte beschreibt die Evolution. Es ist im Grunde eine Fabel über die Evolution und kein Widerspruch“, so Hollmann.

„In die Zukunft zu sehen, heißt für mich auch, wie die Kirche mit immer weniger Personal die Räume vor Ort nutzen kann. Das ist ein Prozess, den ich weiter begleiten möchte.“ Sich inhaltlich religiös aufzustellen, heiße auch, dass Leitungsfunktionen auf Ehrenamtler übergehen. Bei dem aktuellen Prozess der katholischen Kirche „Heute bei dir“ gelte es, einen Rahmen zu geben, wo die Gemeinden selbst ihre Arbeit gestalten können.

Nach dem Abitur absolvierte Kathrin Hollmann ein Freiwilliges Soziales Jahr. An der Fachhochschule in Paderborn begann sie ihr Studium, das sie nach sechs Semestern mit einem Diplom abschloss. „Beim Bistum Aachen habe ich mich auf den Studiengang Religionspädagogik beworben. Ein dreimonatiges Praktikum war dabei Pflicht“, erzählt sie. Das Anerkennungsjahr habe sie in Aachen St. Laurentius absolviert, danach sei sie zwei Jahre Gemeindeassistentin in Kaldenkirchen gewesen, 1997 habe der Bischof sie beauftragt, als Gemeindereferentin in Brüggen anzufangen. „Für mich bedeutet die Arbeit, im Handeln und Wirken nah an der Botschaft von Jesus dran zu sein“, so Hollmann. Die Menschen seien ihr wichtig, man solle über die Botschaft Jesu nachdenken und aus den Geschichten der Bibel könne man als Quelle schöpfen.