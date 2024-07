Filiale in Viersen „Depot“ ist insolvent – und jetzt?

Der Deko-Händler „Depot“, der auch in der Viersener Fußgängerzone eine Filiale an der Hauptstraße betreibt, hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Das Amtsgericht Aschaffenburg bewilligte ein Schutzschirmverfahren für das Einzelhandelsunternehmen namens Gries Deco Company GmbH. Für die Kunden in Viersen hat die Insolvenz zunächst keine Auswirkung. Die Filiale bleibt geöffnet, der Geschäftsbetrieb soll uneingeschränkt weiterlaufen. Die Löhne und Gehälter der Beschäftigten seien bis September gesichert, erklärte das Unternehmen. Ziel sei es, spätestens zum Jahreswechsel einen Plan zur Neuausrichtung des Unternehmens zu haben.