Hubert-Vootz-Haus Viersen Das lange Warten auf den Bus

Groß war die Freude aller, die mit dem Hubert-Vootz-Haus verbunden sind, als am 12. September vergangenen Jahres ein ausrangierter Linienbus vor der ausgebrannten Kinder- und Jugendeinrichtung geparkt und die Schlüssel an Einrichtungsleiter Otto Strutz übergeben wurden. Strutz und sein Team hatten schon jede Menge Ideen entwickelt, wie der Bus als Übergangslösung für die Kinder- und Jugendarbeit genutzt werden sollte. Doch bis jetzt ist der Bus nicht in Betrieb. „Wir hatten am 23. September eine Ortsbegehung mit der Stadt Viersen, bei der über Strom- und Wasseranschluss gesprochen wurde. Internetanschluss und Wärmedämmung samt Heizung sowie die Anbringung von Rauch- und Bewegungsmeldern waren ebenso Thema“, erinnert sich Strutz. Eine harmonische Besprechung, bei der signalisiert worden sei, dass alles in Planung ist, schließlich ist das Hubert-Vootz-Haus von der Stadt mit der Kinder- und Jugendarbeit beauftragt. Aber es passierte nichts.