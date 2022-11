Hoffnung nach Absage in Schwalmtal-Amern : Wie eine Bruderschaft das Martinsfest rettet

Kinder können sich freuen: St. Martin kommt auch dieses Jahr nach Unteramern. Danach hatte es zunächst nicht ausgesehen. Foto: Bußkamp, Thomas/Bußkamp, Thomas (tbu)

Schwalmtal-Amern Kein Martinszug in Amern – der Wegfall der Tradition hat viele Menschen betrübt. Jetzt kommt der heilige Mann kurzfristig doch in den Ortsteil.

Die Nachricht, dass der St.-Martinszug in diesem Jahr ausfällt, war ein Schock für die Menschen in Schwalmtal-Amern. Jetzt können sich die Kinder doch auf das Martinsfest freuen: Die Mitglieder der St.-Pankratius-Schützenbruderschaft Amern St. Anton retten die Tradition – und wollen sich auch in Zukunft mit um einen Martinszug und die Ausgabe der Tüten kümmern.

Boris Tacken ist Geschäftsführer der Schützenbruderschaft. „Als wir gehört haben, dass der St.-Martinszug in Unteramern ausfallen muss, war uns als Bruderschaft klar: Da müssen wir einspringen.“ Foto: Daniela Buschkamp

„Als wir gehört haben, dass der St.-Martinszug in Unteramern ausfallen muss, war uns als Bruderschaft klar: Da müssen wir einspringen“, sagt Boris Tacken, Geschäftsführer der 260 Mitglieder großen Bruderschaft. Die Mitglieder würden sich der Tradition verpflichtet fühlen, wollten den Mädchen und Jungen in Unteramern eine Freude bereiten. „Wir können nicht so kurzfristig den Zug ersetzen“, sagt Tacken. Wie dies in Zukunft aussehe, wolle man in einer großen Runde klären.

Die Bruderschaftler lassen am Freitag, 11. November, ab 19 Uhr von St. Martin im Pfarrzentrum „Die Brücke“ Tüten verteilen. „Die Details klären wir bei unserer Versammlung am Freitag“, kündigt der Geschäftsführer an. Aber es werde jemanden geben, der dann in die Rolle des Heiligen schlüpft.

Warum der St.-Martinszug in Unteramern abgesagt wurde: Der bisherige Organisator Bernd Bischofs (51) hat nach sieben Jahren die Reißleine gezogen. Er fühle sich verunsichert durch Corona und Preissteigerungen bei Lebensmitteln, sorgte sich um die Spendenbereitschaft. Da auch Helfer fehlen würden, wollte er allein nicht erneut das Risiko tragen.

Die Bruderschaft hat jetzt Briefe an Kinder und Eltern verteilt: Die Kinder erfahren mehr über die Martins-Legende und dass sie doch eine Martinstüte bekommen werden. Die Eltern werden über die Organisation informiert. Wer eine St.-Martins-Tüte erhalten will, kann sich bis Dienstag, 8. November, einen Gutschein abholen: entweder bei der Tankstelle Robert Gisbertz, Hauptstraße 48, oder bei der Firma „Sanitär Jakobs & Frank“, Hauptstraße 38, beide in Schwalmtal-Amern.