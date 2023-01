Engagement in Afrika Paar aus Schwalmtal-Waldniel hilft Waisen in Gambia

Es war einfach überwältigend. Die Kinder konnten gar nicht fassen, was passiert, als wir ankamen.“ So schildert Katerina Joerissen ihre Erlebnisse bei ihrem jüngsten Aufenthalt in Gambia. Dort hat die 31-Jährige zusammen mit ihrem Mann Bakary (32), der aus dem Entwicklungsland stammt und dessen Familie dort noch lebt, im Dezember und im Januar in zwei Waisenhäusern Lebensmittel und mehr übergeben.