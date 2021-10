Wirtschaft im Kreis Viersen : Wie die Städte Nettetal und Viersen auf der Expo Real für sich werben

Kreis Viersen/München Nettetal-West, Mackenstein-Nord – bei der wichtigsten Gewerbe-Immobilienmesse sollen neue Firmen gefunden werden. Doch es geht nicht nur um Gewerbegebiete.

Wenn an diesem Montag nach 20 Monaten Stillstand die wichtigste Gewerbe-Immobilienmesse für den deutschen Raum, die „Expo Real“ in München, ihre Messehallen für die Fachbesucher öffnet, sind auch die Wirtschaftsförderer von Nettetal und Viersen am Gemeinschaftsstand der Standort Niederrhein vertreten. Mit welchen Projekten werben sie für ihre Städte?