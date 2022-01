Mobilität in Viersen : Wie die Stadt Viersen an der Verkehrswende arbeitet

Wie die Stadt Viersen an der Verkehrswende arbeitet

Mobilität in Viersen

Bereits jetzt ist absehbar, dass Schwerpunkte des Konzepts die Stärkung des Fuß- und Radverkehrs sowie die Suche nach Lösungen für den noch immer steigenden Platzbedarf für das Parken in Viersen sein werden. Foto: pixabay

Viersen Rad- und Fußverkehr sollen in Zukunft eine größere Rolle spielen. Die Bürger können sich in diesem Jahr mit Ideen und Vorschlägen ins „Mobilitätskonzept 2040“ einbringen.

Elektromobilität war im Jahr 2011 eher ein Thema für Nerds, Fahrradstraßen waren noch ein Fremdwort, Pop-up-Radwege noch gar nicht erfunden. 2011 war das Jahr, in dem der derzeit gültige „Verkehrsentwicklungsplan 2025“ von der Viersener Politik verabschiedet wurde. Nun ist es noch nicht 2025, aber überholt ist der Plan dennoch.

Damit er nicht nur überholt ist, sondern überholt wird und Anpassungen an die aktuellen Entwicklungen erfährt, hat der Planungsausschuss die Stadtverwaltung damit beauftragt, ein „Mobilitätskonzepts 2040“ aufzustellen. Ziel ist eine Verkehrswende in der Stadt Viersen . Dabei sollen vor allem Rad- und Fußverkehr eine deutlich größere Rolle spielen.

Politik und Verwaltung legen großen Wert auf die Einbindung der Viersener Bürger in das Projekt. Als direkt Betroffene seien sie besonders gefragt, ihre eigenen Erfahrungen und Bedürfnisse, aber auch Ideen, Wünsche und Anforderungen an eine nachhaltige und zukunftsfähige Mobilität in ihrer Stadt einzubringen.