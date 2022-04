Interview Jan Winterhoff : Was bei Verstößen gegen die Leinenpflicht passiert

Schwalmtal Bei wiederholten Verstößen gegen die Leinenpflicht kann ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden. „Die Erfahrung zeigt, dass die Bußgelder in der Regel nachhaltig wirken“, sagt Pressekoordinator Jan Winterhoff.

WINTERHOFF Bei Verstößen gegen die Leinenpflicht wird der Halter des Hundes angeschrieben und auf die Bestimmungen des Landeshundegesetzes NRW hingewiesen. Das Gesetz regelt unter anderem ganz klar, dass Hunde in Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen und anderen innerörtlichen Bereichen, Straßen und Plätzen mit vergleichbarem Publikumsverkehr zur Vermeidung von Gefahren an einer Leine zu führen sind. Die Gemeinde hat dazu auch eine Regelung in der ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verfasst. Diese gibt vor, dass Hunde auf Verkehrsflächen und in Anlagen innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile an der Leine zu führen sind.