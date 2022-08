Gemeindegründung in Niederkrüchten : Wie die Gemeinde Niederkrüchten ihren Geburtstag feierte

Gemeindegründung in Niederkrüchten

Niederkrüchten Mit einem Empfang im festlichen Rahmen und geladenen Gästen sowie einem bunten Marktfest feierte die Gemeinde Niederkrüchten jetzt ihre Gründung. Die Veranstaltungen waren teilweise wegen der Corona-Pandemie verschoben worden.

Eine bestens angekommene „Krüchtener Rocknacht“ und ein sehr gut besuchter Markttag mit vielen schönen kreativen Dingen und praktischen Informationen – so präsentierte sich das Marktfest in Elmpt. Hunderte schlenderten entlang der Stände, etwa zu Karl-Heinz Kürsch. Der Oberkrüchtener hatte nicht nur Schmuck aus ehemaligen Bestecken dabei. Die Besucher konnten ihm bei der Arbeit über die Schulter schauen. Die liebevoll angefertigten Handstickereien und Häkelobjekte von Angela Zabel kamen ebenso gut an wie die ausgefallenen handgefertigten Leder- und Felltaschen von Petra Köchlin.