Ausstand in der Kreisstadt Wie der Verdi-Warnstreik die Menschen in Viersen trifft

Neben starken Einschränkungen beim Busverkehr – am Streik beteiligten sich die Mitarbeiter der NEW mobil und aktiv – wurde auch das Service-Center der Stadtverwaltung Viersen bestreikt. Kurz vor 8 Uhr stehen schon ein Dutzend Menschen vor dem Stadthaus. Pünktlich werden die Drehtüren geöffnet, die Menschen strömen in das Stadthaus – und kommen wenige Sekunden später wieder heraus. „Es wird gestreikt“, stellt ein 65-Jähriger Dülkener fest. Er wollte eigentlich die Führerscheinanträge seiner Fahrschüler abgeben. „Ich bin alle 14 Tage im Service-Center. Vor zwei Wochen wurde schon einmal gestreikt, da habe ich aber wenigstens vorab eine Information bekommen, dass mein Termin ausfällt“, berichtet er. Am Montagabend und Dienstagmorgen habe der 65-Jährige extra nochmal seine Mails aktualisiert – eine Terminabsage der Stadtverwaltung habe er nicht bekommen. Die Stadt hatte am Montag auf ihrer Homepage vor möglichen Auswirkungen des Streiks gewarnt. „Ich finde den Streik nicht gut“, sagt er. „Jetzt bleiben die Anträge wieder bei uns liegen.“ Auch die Forderung nach 10,5 Prozent mehr Einkommen findet er unrealistisch. „Am Ende zahlen wir Steuerzahler. Eine solche Einkommenssteigerung ist meiner Meinung nach nicht tragbar“, sagt der Dülkener, der in zwei Wochen erneut sein Glück im Service-Center versuchen will.