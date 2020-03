Erinnerung an die Nachkriegszeit : Wie Brüggen nach und nach zur neuen Heimat wurde

Trafen sich kürzlich zum Themenfrühstück der Seniorenunion (v.l.): Karl-Heinz Stoffers, Vorsitzender der Seniorenunion Brüggen, Erwin Nasarzewski und Reinhard Maly, Vorsitzender der SU Kreis Viersen und Initiator der Vortragsreihe. Foto: SU. Foto: SU

Brüggen Erwin Nasarzewski erinnerte sich an die Nachkriegszeit in Brüggen.

Erwin Nasarzewski, der ehemalige CDU-Ratsherr, schilderte vor kurzem beim Themenfrühstück „Zeitzeugen berichten“ in der Brachter Mühle seine Erlebnisse als Kriegsflüchtling im Jahr 1945. Er kam mit seiner Familie aus Ostpreußen über Dänemark und Krefeld nach Brüggen und fand dort eine neue Heimat. Seine Geschichte steht stellvertretend für die zahllosen Flüchtlinge und Vertriebenen, die durch Kriege gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen.

Die Verwaltung sei damals kaum vorbereitet gewesen, so dass sie mit Müh und Not einen Raum zugewiesen bekamen, den sie sich mit einer weiteren Familie teilen mussten; insgesamt waren es zwölf Menschen, erinnerte sich der 84-Jährige. „Die erste Nacht haben wir auf Stroh verbracht, ähnlich wie in der Weihnachtsgeschichte, nur eben weniger heilig.“

Erhielten sie zu Beginn nach vielen Nachfragen ein Startgeld von 30 Mark, so verbesserte sich die Wohnsituation der Familie nach langer Zeit schrittweise, erst war es eine Zweizimmerwohnung in Born bei einer Metzgerfamilie und schließlich ein kleines Häuschen. „Wir mussten zunächst die Arbeiten annehmen, die keiner hier machen wollte. Mein Vater hat in der Ziegelei gearbeitet, oft ohne Schutzausrüstung, und meine Schwester war in einer Schuhfabrik tätig“, berichtete Nasarzewski. Eine der größten Hürden war damals ihre Konfession, als evangelische Familie kamen sie in das katholische Brüggen, wo die CDU und das Zentrum die bestimmenden politischen Kräfte waren. In Schule oder Beruf und natürlich in der Kirche fand oft eine strenge Trennung der beiden Glaubensrichtungen statt.