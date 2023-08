Drohender Ärztemangel Wie Brüggen die ärztliche Versorgung sichern möchte

Der Kreis Viersen setzt unter anderem bereits auf die Hilfe einer Ärztescoutin, um junge Mediziner aufs Land zu locken. Und die werden womöglich auch demnächst in Brüggen gebraucht, denn: Voraussichtlich 2025 verabschieden sich nach Angaben der Burggemeindeverwaltung dort mehrere Hausärzte in den Ruhestand. Was kommt damit auf die Burggemeinde zu, ist die medizinische Versorgung weiterhin gesichert? Wie kann die Burggemeindeverwaltung aktiv auf möglicherweise drohenden Ärztemangel reagieren? Wie sieht die Situation in der Pflege aus? Um gewappnet zu sein, möchte sie sich von einem externen Unternehmen beraten lassen. Denkbar ist dabei eine Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Schwalmtal.