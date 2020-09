Klimaschutz in Viersen : Wie Anwohner städtische Bäume retten

Für die Grünanlage am Wacholderweg in Dülken organisierte Anwohnerin Scarlet Lutter-Noekel die nachbarschaftliche Hilfe. Foto: Stadt Viersen

Viersen Der trockene Sommer setzt den Bäumen stark zu. Die Stadtverwaltung unterstützt das bürgerschaftliche Engagement mit „Wassersäcken“ und Wasserlieferungen.

Der Sommer: mal wieder zu trocken. Die Städtischen Betriebe: an den Grenzen ihrer personellen Kapazitäten. Also packten Anwohner der Grünanlage am Wacholderweg in Dülken selbst an, um die Bäume mit Wasser zu versorgen – die Verwaltung stellte dafür sogenannte Wassersäcke zur Verfügung.

Die lang anhaltende Trockenheit macht nicht nur den Bäumen im Stadtgebiet schwer zu schaffen. Sie bringt auch die Städtischen Betriebe an die Grenzen ihrer Kapazitäten. Ein Mittel, um ein wenig Linderung zu bringen, sind Wassersäcke. Die werden an den Bäumen befestigt, befüllt und geben das Wasser über einen Zeitraum von acht bis zehn Stunden langsam ins Erdreich ab. So können die Bäume das Wasser besser aufnehmen als bei einem kurzen Guss mit der gleichen Menge Flüssigkeit. Richtig eingesetzt, hilft der Einsatz der Wassersäcke einem Baum einige Tage weiter – auch wenn diese Methode ausreichende Regenfälle nicht ersetzen kann.

Unterstützung bekommen die Städtischen Betriebe bei der Nutzung der Wassersäcke nicht nur in Dülken von Anwohnern. An vielen anderen Stellen im Stadtgebiet versorgen Anwohner Bäume, die in der Nähe ihrer Häuser und Wohnungen stehen, selbst mit Wasser. Auch dort sind Wassersäcke im Einsatz, die die Städtischen Betriebe zur Verfügung stellten. Die Säcke werden im Herbst wieder eingesammelt und bis zum nächsten Jahr eingelagert.

Aktuell sind fast alle verfügbaren Wassersäcke im Einsatz. Stadtförster Rainer Kammann: „Nachschub ist bestellt – wir sind nicht die einzige Stadt, die dringend auf weitere Lieferungen wartet.“

Für die Grünanlage zwischen Wacholderweg und Nussbaumweg in Dülken organisierte Anwohnerin Scarlet Lutter-Noekel die Gemeinschaftsaktion. Weil weder Gartenschläuche weit genug reichen noch die Versorgung per Gießkanne zu schaffen war, wandte sie sich an den Stadtförster seine Mitarbeiter. Gemeinsam wurde ein Plan erarbeitet, wie die Grundversorgung der Bäume in diesem Bereich gesichert werden kann: Die Städtischen Betriebe stellen die Wassersäcke zur Verfügung und liefern regelmäßig mit dem Tankwagen Wasser an. Die Nachbarn haben ein Auge auf die Säcke und die Bäume, sorgen dafür, dass alle bedürftigen Bäume im Wechsel versorgt werden. Es sei eine Stärke der Menschen in Viersen, im Notsituationen zusammen anzupacken und zusammenzuhalten, sagte Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) bei der Übergabe. Sie dankte für die Hilfe für die Bäume und für das Beispiel von Handeln für die Gemeinschaft, das hier deutlich werde. Kammann: „Es geht nicht darum, dass die Bäume jetzt wieder grün werden. Sie müssen Reserven für das kommende Jahr bilden.“ Die Unterstützung der Nachbarn helfe den Bäumen in einer Situation, in der die Städtischen Betriebe an den Grenzen ihrer Möglichkeiten arbeiten.

Die Säcke, die jetzt in Dülken verwendet werden, habe die Stadt Viersen kurzfristig aus einem Restbestand in Frankfurt kaufen können. Weit reiche der Vorrat aber nicht. Die Wassersäcke werden nicht pauschal ausgegeben: „Wir überlegen gemeinsam mit den Anwohnern, wo und wie diese knappen Hilfen gut und sinnvoll eingesetzt werden können.“ Darum gebe es auch keine Werbung für das Angebot: Interessenten können sich per E-Mail an stadtgruen@viersen.de wenden.

(mrö)