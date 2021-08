Kein Weg mehr in die Goetersstraße : Wichtige Kreuzung in Viersen gesperrt

Wegen Bauarbeiten wird die Freiheitsstraße in einem Bereich gesperrt. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Eine wichtige Kreuzung in Viersen wird von diesem Montag, 30. August, an gesperrt. Von der Freiheitsstraße aus kann aus keiner Fahrtrichtung mehr in die Goetersstraße gefahren werden. Das gilt voraussichtlich bis 15. Dezember 2022. Grund für die Sperrung ist der Bau eines großen Regenrückhaltebeckens in der Viersener Innenstadt, das zwischen Willy-Brandt-Ring/Vogteistraße und Ernst-Moritz-Arndt-Straße entsteht.

