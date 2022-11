Mobilität in Viersen : Wichtige Kreuzung fast komplett gesperrt

Die Sperrung startet am Mittwoch und wird am Freitag aufgehoben. Foto: dpa/Jan Woitas

Viersen Von diesem Mittwoch an bis einschließlich Freitag ist die Zufahrt von der Brüsseler Allee in die Freiheitsstraße gesperrt. Auch kann von der Freiheitsstraße nicht links in die Brüsseler Allee abgebogen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ebenso ist die Ausfahrt vom Josefsring auf die Freiheitsstraße nicht möglich. Das teilte die Stadt Viersen am Dienstagnachmittag mit. Hintergrund sind Arbeiten an den Ampelanlagen im Zuge des Tiefensammler-Baus. Ebenfalls gesperrt sind die Überwege für Fußgänger und Radfahrer. Umleitungen sind ausgeschildert.

(mrö)