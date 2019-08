Schwalmtal : Weuthen: Optimistischer Blick auf die Kartoffelernte

Zum 30. Mal traf sich die Branche beim Kartoffeltag der Firma Weuthen. RP-Foto: Jörg Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Mit Beregnungsanlagen, gutem Saatgut und neuen Anbauflächen treten die Produzenten dem Klimawandel entgegen.

„Entspannung“ ist das wohl am häufigsten genutzte Wort von Ferdi Buffen (56) beim 30. Weuthen-Kartoffeltag in Waldniel. In seiner Ansprache im Festzelt auf dem großen Messegelände berichtet der Geschäftsführer der Wilhelm Weuthen GmbH, des größten Kartoffelhändlers in Deutschland, vom Verlauf der Frühernte und wagt einen Ausblick auf die Haupternte der Knolle. „Nach dem Dürrejahr 2018 hat es sich eingependelt, und wir erwarten eine gute und gesunde Qualität der Kartoffel für den Herbst“, sagt Buffen vor mehreren 100 Kartoffelhändlern, Ausstellern, Landwirten und Züchtern.

Auf deutschen Feldern, so verspricht Buffen, werden in den nächsten Wochen wohl zehn bis 10,5 Millionen Tonnen Kartoffeln geerntet und global vermarktet – ob als Speisekartoffel oder als Industriekartoffel für die Stärkegewinnung. Die Trockenheit im Juni, Juli, August werde der Ernte – im Gegensatz zum Katastrophenjahr 2018 – wohl nicht schaden.

Da die Weuthen-Messe mittlerweile als Gradmesser im weltweiten Wettbewerb und insbesondere mit Nordamerika rangiert, liefert Buffen auch kontinentale Zahlen: „Wir erwarten für die Haupternte in Europa 27 bis 28,5 Millionen Tonnen.“ Er belegt seinen Optimismus mit Hinweisen auf moderne Beregnungsanlagen, gutes Saatgut, Ausweitung der Anbauflächen und nachhaltige Fruchtfolge. Buffen: „So können wir dem Klimawandel trotzen und unsere geliebte Kartoffel auch an trockenen Standorten ertragreich ernten.“

Herausforderungen wie die verschärfte Düngeverordnung, vegane Lebensweise, Wegfall von Insektiziden, Handelskriege oder Brexit könne der Kartoffelhandel insofern stemmen, betont Buffen, der von „ordentlichen Erlösen“ spricht. In der Technologie der gekühlten Lagerhäuser sei man sogar „sehr wettbewerbsfähig“.

Positive Stimmung auch bei den meisten der 400 Aussteller auf der größten Kartoffelmesse Europas. Insbesondere aus den Benelux-Staaten haben sich viele Händler aufgemacht. „Wir sind zum ersten Mal hier und versprechen uns viele neue Kunden“, sagt Henk van der Peet, dessen niederländisches Unternehmen aus Nieuxkoop Bandwaren für Kartoffeln – etwa für Lkw – anbietet. Die großen Häfen Antwerpen, Rotterdam und Hamburg sind für die Waldnieler gefühlt auch nur einen Kartoffelwurf entfernt.

„Ich kann mich noch erinnern, wie die Messe aus Norddeutschland nach Schwalmtal verlegt wurde wegen der großen Bedeutung der Kartoffel in unserer Region“, so der Schwalmtaler Vizebürgermeister Kurt van de Flierdt, der mit Bürgermeister Michael Pesch (CDU) zum „30-Jährigen“ gratuliert. „Wir sind froh, dass wir einen solchen Arbeitgeber in der Gemeinde haben“, so Pesch. Was Kreislandwirt Paul-Christian Küskens unterstreicht: „Der Kreis Viersen bietet die größte Kartoffelanbaufläche im Rheinland. Hier schlägt NRW-weit das Herz der Kartoffel.“

In solch bodenständiger Gesellschaft schlägt das Herz der 20. Rheinischen Kartoffelkönigin Anna Müller aus Titz entsprechend höher. Die 21-Jährige, die Groß- und Außenhandelskauffrau bei der RWZ lernt, spricht von einem „Heimspiel“ in Waldniel. Was ihr prompt ein dreifaches Busserl von Ferdi Buffen einbringt: „Ich darf eine Bauerstochter küssen.“