Likör zum 50. Geburtstag : So schön sind die Schwalmfeen

Die Schwalmfee kommt Der Likör Schwalmfee zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Schwalmtal wird vorgestellt am Samstag, 5. Oktober, ab 16 Uhr, in der Kornbrennerei Hartges, Birgen 21 in Schwalmtal. Dann werden die Preise für die Wettbewerbsteilnehmer vergeben.

Tage der offenen Brennerei Sie sind geplant für Samstag, 9. November, von 10 bis 18 Uhr, und Sonntag, 10. November, von 13 bis 18 Uhr.