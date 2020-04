Corona im Kreis Viersen : Wertstoffhöfe werden wieder geöffnet

Von Montag an öffnen die ersten Wertstoffhöfe des Kreises Viersen wieder. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Kreis Viersen Wegen der Corona-Pandemie waren sie über Wochen geschlossen – in der kommenden Woche öffnen die Wertstoffhöfe des Kreises Viersen wieder. Mit Wartezeiten ist aber zu rechnen.

Die Wertstoffhöfe des Kreises Viersen werden von der kommenden Woche an wieder geöffnet. Das teilte Kreis-Sprecherin Anja Kühne am Freitag mit. „Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sich insbesondere in den ersten Tagen nach Wiedereröffnung die Wartezeiten über das übliche Maß verlängern können.“