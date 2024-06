FDP Viersen Werner Dingel - seit 50 Jahren liberal

Werner Dingel, langjähriger Fraktionsvorsitzender der Viersener Freidemokraten, blickt jetzt auf 50 Jahre FDP-Mitgliedschaft zurück. Der gebürtige Remscheider und überzeugte Sozialliberale trat 1974 in seiner Heimatstadt den Liberalen bei. Nach seinem Umzug nach Viersen nahm er seine politische Tätigkeit Anfang der 1990er-Jahre wieder auf, zunächst im Schulausschuss. Nach der herben Niederlage bei den Kommunalwahlen 1994 schaffte die Viersener FDP unter Dingels Führung 1999 mit drei Ratssitzen den Wiedereinzug in den Rat. Bei den folgenden Wahlen in den Jahren 2004 und 2009 stieg die Zahl der FDP-Ratsmitglieder zunächst auf vier, dann auf fünf. 2009 trat er auch bei der Bürgermeisterwahl an und erreichte unter fünf Kandidaten den dritten Platz. 2014 schied Dingel aus dem Stadtrat aus. Frank a Campo, Vorsitzender der Viersener Liberalen, sagt: „50 Jahre in einer Partei, durch alle Aufs und Abs – das ist schon viel. Aber mehr ist: In dieser Zeit hat Werner Dingel so viel für die Partei und für Viersen erreicht und erarbeitet, dafür zollen wir ihm warmen Dank!“ Stefan Feiter, Dingels Nachfolger an der Fraktionsspitze, lobte: „Er hat mit seiner nüchternen und immer sachbezogenen Arbeitsweise unseren Stadtverband und unsere Fraktion tief geprägt.“