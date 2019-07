Schätze der Grafischen Sammlung in Viersen : Lehmbrucks tragische Lady Macbeth

VIERSEN In Viersen lagern viele Arbeiten weltberühmter Maler. In der Serie der Rheinischen Post geben wir einen Überblick über große Werke. Diesmal stellen wir die Radierung mit dem Titel „Macbeth V“ aus dem Jahr 1918 von Wilhelm Lehmbruck vor. Sie schildert eine extrem bedrückende Situation.

Wilhelm Lehmbruck ist vor allem als Bildhauer bekannt geworden. Dem 1881 in Duisburg-Meiderich geborenen Künstler ist in Duisburg ein Museum gewidmet. Hier befindet sich der über 1000 Werke umfassende Nachlass von Lehmbruck. Der heutige Museumsbau ist übrigens von seinem Sohn Manfred entworfen worden.

Wilhelm Lehmbruck erhielt schon früh eine Förderung durch seine Lehrer. Ein Stipendium der Gemeinde ermöglichte ihm den Besuch der Kunstgewerbeschule in Düsseldorf. Von 1901 bis 1906 besuchte er die Kunstakademie Düsseldorf. 1911 zeigte er seine „Knieende“ in Paris, 1913 war er der einzige deutsche Bildhauer, der mit einer Skulptur in der Armory Show in Amerika vertreten war. Von 1910 bis 1914 lebte Lehmbruck in Paris, bevor er in Berlin und Zürich lebte. 1919 wurde er dort zum Mitglied der Preußischen Akademie der Künste ernannt. 1919 beging Lehmbruck, der unter Depressionen litt, Selbstmord.