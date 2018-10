Werbering, Stadt Viersen und Sponsoren laden für 3. und 4. November zum Martinsmarkt ein

Event in Viersen : Martinsmarkt und offene Läden

Der Martinsmarkt ist seit 25 Jahren Teil des Viersener Veranstaltungskalenders. Am 3. und 4. November werden Händler und Vereine rund 70 Stände in der Fußgängerzone aufbauen. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen Rund 50.000 Besucher erwarten die Organisatoren zum ersten großen Stadtfest im Advent. Neben einer Kinderwelt und einem Sankt Martin mit Holzpferd gibt es Live-Musik, Buden, 500 Martinstüten und eine Tombola.

Fast 70 Stände bereichern am 3. und 4. November die Fußgängerzone zwischen Remigiusplatz und Sparkassenvorplatz: Der Werbering Viersen aktiv und das Citymanagement der Stadt laden zum fünften Mal gemeinsam zum Martinsmarkt ein. Seit 25 Jahren ist er Teil des Viersener Veranstaltungskalenders.

Auf dem Sparkassenvorplatz errichtet die Grundstücksmarketing-Gesellschaft der Stadt wieder eine Kinderwelt, in der die kleinen Besucher malen können, geschminkt werden, basteln und an einem Gewinnspiel teilnehmen dürfen. Die Ziehung findet am Sonntag, 4. November, um 15 Uhr mit Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) statt vor dem großen Holzpferd der Schreinerei Kitschen. Dieses Holzpferd dient auch Sankt Martin – allerdings nicht zum Reiten, sondern als Hintergrund für schöne Fotos mit den Kindern. Sankt Martin, wie immer von Wolfgang Rotten dargestellt, wird am Sonntag um 13 Uhr in die Kinderwelt kommen und einen Teil der 500 gestifteten Martinstüten verteilen – den zweiten Teil um 14 Uhr. Jedem Kind, das eine Tüte erhalten hat, wird ein kleiner Stempel auf die Hand gedrückt.

Wolfgang Rotten wird wieder als Sankt Martin an Kinder Martinstüten verteilen. Auch Vereine beteiligen sich am Markt. Foto: Stadt Viersen

Info Tüten werden am Sonntag verteilt Termin Die Marktstände sind am 3. und 4. November jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. St. Martin kommt am Sonntag und verteilt die gestifteten Tüten. Die Musik unterhält am Sonntag.Die Einzelhändler können am Sonntag von 13 bis 18 Uhr öffnen.

Rund 50.000 Besucher erwarte die Stadt bei trockenem Wetter, sagt Organisator Holger Keller. Denn der Viersener Martinsmarkt ist das erste große Stadtfest zur Adventszeit. Keller weist auch darauf hin, dass am Sonntag von 13 bis 18 Uhr Geschäfte geöffnet haben: „Damit Bewegung in die Einzelhandelsflächen kommt.“ An den Ständen gibt es wieder viele selbst gefertigte Handarbeiten, Schmuck und Seife, Deko-Artikel aus Beton und Holz, auch Nistkästen und Krippen sowie natürlich viele Leckereien, süße und herbe, Stofftiere und Tierfiguren, Keramikstücke und Weihnachtsdekoration. Traditionell werden an vielen Ständen Getränke ausgeschenkt, wie Bier am Stand von Grimbergen und Kaffeespezialitäten bei Hasta Barista.



Ein beliebter Anziehungspunkt für die Besucher ist das „Viersener Clubzimmer“ – ein Zelt auf dem Remigiusplatz, in dem die vier Service-Clubs der Stadt zu einer gemeinsamen Benefiz-Aktion einladen. Inner Wheel, Lions, Rotary mit Ulrich Schäfer und Zonta mit Marina Hammes – Helfer mit Kopf, Herz und Hand – sind an beiden Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr dort, um eine niederrheinische Kartoffelsuppe oder Kuchen aufzutischen und dazu warme und kalte Getränke zu servieren. Wieder haben die vier Clubs eine Tombola erstellt, zu der Einzelhändler 1500 wertvolle Geschenke gestiftet haben. Und da 1500 Lose verkauft werden, gewinnt auch jedes Los.

Rund um das Zelt stellen die Service-Clubs gemeinnützigen Organisationen Holzbuden kostenlos zur Verfügung. So informieren etwa die Elterninitiative Kindertraum aus Nettetal, die Aktionsgemeinschaft Viersen-West-Afrika, Donum Vitae, Viersener Tafel, Lebenshilfe, Kinderschutzbund, Förderverein der Kindertagesstätte Helenabrunn, Realschule an der Josephskirche und die Pfadfinder über ihre Arbeit. Auch Adventskalender werden verkauft.