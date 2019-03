Schwalmtal: Wer zahlt für marode Wirtschaftswege?

Schwalmtal Mit einer Auftaktveranstaltung im Rathaus begann die Bürgerbeteiligung zur Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes in Schwalmtal. Die meiste Sorge bereitet den Landwirten die Finanzierung der Sanierung der meist maroden Wege.

Das Interesse an der öffentlichen Informationsveranstaltung zur geplanten Sanierung der Wirtschaftswege war sehr groß, der Saal im Bürgerhaus gut gefüllt – hauptsächlich mit betroffenen Landwirten. Die Gemeinde Schwalmtal erarbeitet zurzeit in Zusammenarbeit mit der Firma Ge-Komm aus Melle ein Wirtschaftswegenetz-Konzept. Wie dabei vorgegangen wird, erklärten die Fachleute bei der Info-Veranstaltung.

Bereits im Vorfeld habe es Gespräche mit den Betroffenen gegeben, bei denen es laut Bernd Gather „hoch her“ gegangen sei. „Wir reden heute nicht über Geld. Aber ich weiß, dass das von elementarer Bedeutung ist“, so der Fachbereichsleiter. Natürlich wurde dennoch in der anschließenden Diskussion genau nach der Finanzierung gefragt. „Ihr müsst nicht die Graswege, die für uns Landwirte noch wichtig sind, weg machen. Hier wird viel um den heißen Brei geredet, letztendlich geht es doch ums Geld“, sagte ein Landwirt. Er kritisierte: „Nur Schwalmtal hat so schlechte Wege. Rundherum werden immer wieder Wege jedes Jahr erneuert.“ Gather räumte ein, dass in den vergangenen Jahren nicht genug Geld da gewesen sei, um an die Sanierung der Wirtschaftswege zu denken.